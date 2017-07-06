Жительница Тайшета нашла червя в конфете из новогоднего набора

Жительница Тайшета нашла червя в шоколадной конфете из новогоднего набора. Об этом стало известно СМИ из Иркутской области.

Согласно распространяемой информации, россиянка собиралсь употребить продукт, но вовремя заметила необычное отверстие. Разломив конфету пополам, она обнаружила белое живое существо, ползающее внутри.

Женщина отметила, что не может определить фирму, которая поместила в упаковку изделие с нарушенными санитарными нормами. Накануне она ссыпала в одну ёмкость конфеты из двух разных подарков, которые вручили в детском саду и подарила мать.

Иркутские издания напоминают, что это не первый случай обнаружения червей в кондитерских товарах. Накануне Нового года на беспозвоночных также пожаловались дети-льготники, которые получили подарки, предположительно, из службы социальной защиты. Жалобы поступили в областное Управление Роспотребнадзора, Минсоцразвитие и к фирме-производителю. Эксперты профильного ведомтсва начали изучать ситуаци и спустя месяц сообщат о результатах проверки.