Украденная шуба в Чите, вернется к своей московской владелице

Новогодние праздники это время чудес. Чудесное событие произошло и у жительницы Москвы, которая отдыхала в Чите. Ее украденная шуба была найдена.

Проведенная работа правоохранительных органов дала свои плоды. Они смогли найти шубу, стоимостью в 25000 рублей. Оперативно среагировав на заявление, поступившее к ним в Рождество, были отработаны все варианты развития события. Так, после того, как девушка не смогла найти свой номерок, по которому она сдавала одежду в клубе, она пришла в гардероб, но там оказалось что номерок есть а шубы нет. Она сразу обратилась в органы правопорядка. В канун Старого Нового года подозреваемая была задержана, она дала показания, а шуба вернулась к хозяйке. По факту кражи возбудили уголовное дело по статье мошенничество. Похитительнице исполнилось 32 года.