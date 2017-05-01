В самолете "Уральских авиалиний" во время рейса заметили отваливающееся стекло

Один из пассажиров самолёта "Уральских авиалиний" во время рейса из Екатеринбурга в Прагу заметил в салоне отваливающееся стекло. Он снял находку на видео и разметил на Facebook.

Вадим Коновалов в своей публикации поинтересовался у комании-перевозчика, является ли нормальным такие неполадки. "Так и должно быть?", - поинтересовался россиянин.

В пресс-службе предприятия объяснили, что неусточивая стеклянная поверхность является дополнительной деталью, дефект которой не влияет на функционирование транспортного средства и герметичность конструкции. По словам представителя, она установлена поверх защитного иллюминатора для защиты от неправомерных действий со стороны клиентов, в частности - вандализма. Неплотное крепление слоя никоим образом не угрожает безопасности находящихся в самолёте людей.