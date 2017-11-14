В «Домодедово» сняли с рейса двух авиадебоширов

В аэрогавани Москвы «Домодедово» сняли с рейса двух авиадебоширов. Мужчины были в пьяном состоянии и нецензурно выражались.

Московские правоохранительные органы составили протоколы об административном правонарушении в отношении двух граждан России. Мужчины прибывали в состоянии сильного алкогольного опьянения, и зашли на борт самолета, который направлялся на курорт Вьетнама.

Об этом сообщили работники аэропорта «Домодедово». В настоящее время им предписано заплатить за свое поведение штраф в размере пятисот рублей и сейчас они находятся в руках полицейских, где идет дальнейший разбор их действий. Стюарды самолета утверждают, что мужчины вели себя неадекватно, постоянно используя в своем лексиконе вульгарные выражение нецензурного характера. После того, как салон воздушного судна был избавлен от нежелательных пассажиров, люди улетели по маршруту Москва-Нячанг.