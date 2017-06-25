В Брянске женщина на Hyundai сбила пенсионерку

13 января женщина-водитель, управляя Hyundai Tucson, сбила пенсионерку в Брянске. Об этом объявили в пресс-службе местного отдела ГИБДД.

По сведениям правоохранителей, столкновение иномарки с пешеходом произошло в тот момент, когда местная жительница 83-лет переходила проезжую часть в недозволенном месте. Инцидент зафиксировали примерно в полдень неподалёку от 45-го здания по улице Шолохова.

Пострадавшая отделалась несколькими ушибами и ссадинами на правой кисти и голенях. Сотрудники госавтоинспекции привлекли её к административной ответственности. Ей выписали штрафное взыскание за нарушение правил дорожного движения. Результаты освидетельствования продемонстрировали, что пенсионерка находилась в трезвом состоянии.