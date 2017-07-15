В Барнауле во время пожара на Фурманова погибли два человека

14 января два человека погибли в Барнауле во время пожара на улице Фурманова. Об этом рассказали в СУ СК Республики Алтай.

Как уведомляет пресс-служба ГУ регионального МЧС, около 7:15 появилась информация о возгорании дома №5. Пожарные выехали по указанному адресу и спустя 48 минут сумели устранить огонь. В этом процессе задействовали 40 работников РСЧС и 12 спецмашин. Предварительно установлено, что пожар мог возникнуть по причине несоблюдения правил безопасного использования печного оборудования.

Свидетели утверждают, что в результате инцидента погибли два пострадавших. К месту происшествия приезжал автомобиль "скорой помощи". Следственный комитет уточняет, что в горящем здании обнаружены мертвыми 80-летняя владелица жилья, а также мужчина 48-лет. По факту гибели сотрудники ведомства запустили проверку обстоятельств.