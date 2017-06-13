В Самаре в холодильнике нашли труп недоношенного младенца. Местная жительница родила 7 января и положила ребенка в морозилку.

Все произошло в ночь на 7 января. В частном жилом доме отдыхала компания молодых людей. Они встречали Рождество за употреблением алкогольных напитков. Среди них была 38-летняя местная жительница. Она внезапно почувствовала, что скоро родит и отошла от компании друзей в другое помещение. Роды оказались неудачными – ребенок родился гораздо раньше положенного срока и не выжил. Затем труп младенца она поместила в морозильную камеру холодильника, а сама вернулась к праздничному столу и продолжила застолье. Через некоторое время после веселья роженица стала истекать кровью и для нее вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

Доставив пациентку в больницу, никто сначала не мог понять, откуда взялось кровотечение, однако вскоре подробности просочились и на место инцидента выехали представители правоохранительных органов. Их в неадекватном состоянии встретил супруг женщины и хозяин квартиры, в которой и нашли тело младенца.