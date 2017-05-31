Визит гостьи для благовещенки оказался убыточным на 200000 рублей

В Благовещенске у женщины ее подруга украла более 200 тысяч рублей. На данный момент правоохранительные органы уже задержали подозреваемую и проводят допрос.

Пострадавшая женщина направилась в полицию с заявлением о краже денежных средств в размере более 200 тысяч рублей. Полицейским она высказала подозрение на свою знакомую, которая была ранее у нее дома и могла увидеть где прячутся деньги. Жертве было известно лишь имя преступницы, потому что время их знакомства было недолгим. Правоохранительные органы, в свою очередь, после проведения ряда мероприятий и сбора фактов, смогли установить личность подозреваемой и задержали ее. Ею оказалась женщина 57 лет, проживающая в Барнауле. По данным следователей, у данной особы уже были судимости по статье кража. Сейчас она ждет решения о ее дальнейшей судьбе.