В Сеть слили видео массовой драки на Конюшенной площади Петербурга

В Сеть слили видео массовой драки на Конюшенной площади Санкт-Петербурга. В результате потасовки 6 января пострадали восемь человек.

Новогодние праздники для нескольких жителей города на Неве закончились больничной палатой. Все произошло через несколько дней после наступления нового года. В Санкт-Петербурге в вечернее время повздорили трое человек.

Сначала они пытались выяснить отношения на словах, а затем по окончанию аргументов в ход пошли кулаки. Двое зачинщиков решили воспользоваться помощью своих боевых приятелей и организовали на Конюшенной площади города массовое побоище с участием двадцати человек.

В результате инцидента восемь человек были доставлены в медицинские учреждения Петербурга. Остальные лица, кто участвовал в избиении, задержаны. В настоящее время личность зачинщиков установлена. Один из них является жителем Луганской области Украины и он уже несколько лет находился в розыске за другие правонарушения.