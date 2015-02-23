В Мексике убит знаменитый журналист из Diario de Nuevo Laredo

В Мексике убит знаменитый журналист одного из местных изданий. Представитель СМИ был застрелен неизвестными в салоне своего автомобиля.

Накануне стало известно, что в Мексике совершено убийство еще одного журналиста этой латиноамериканской страны. Мужчина работал в провинциальном издании Diario de Nuevo Laredo и в последнее время публиковал в газете острые статьи на политические темы.

Сообщается, что неизвестные преступники окружили машину журналиста и произвели ряд выстрелов. В этот момент в салоне автомобиля также находилась его дочь. Ранения оказались смертельными. Следователи уже приступили к расследованию этого инцидента. Это далеко не первый случай убийств журналистов в Мексике. Совсем недавно страна потеряла знаменитого представителя СМИ. Его смертельно ранили во время неудавшегося ограбления в центре мексиканской столицы. Всего за последний год жертвами преступников стали двенадцать работников СМИ.