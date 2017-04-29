В Москве иномарка сбила школьницу у метро "Медведково"

13 января школьница из Москвы пострадала под колёсами иномарки возле станции метро "Медведково". Об этом уведомили в пресс-службе управления ГИБДД по столице.

Правоохранительные органы сообщают, что ДТП зафиксировано вблизи 13-го дома на улице Широкой. Водитель автомобиля наехал на девочку 13-ти лет, которая переходила на другую сторону дороги по регулируемому пешеходному переходу.

Представители ГИБДД отмечают, что пострадавшую доставили в лечебное заведение и госпитализировали. По факту автомобильного происшествия проводится расследование, с целью установить его причины и обстоятельства.