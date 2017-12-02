В СИЗО Москвы обнаружили мертвую женщину

В СИЗО Москвы обнаружили мертвую 31-летнюю женщину. По данному факту проводится проверка.

Инцидент произошел еще 7 января, однако стало о нем известно только сейчас. Сообщается, что в туалетной комнате дежурный следственного изолятора №6 столицы России обнаружил бездыханное тело женщины 31 года. В настоящее время выясняются подробности и обстоятельства случая. Специалисты пытаются понять, от чего наступила смерть, инициирована полноценная проверка.

Ранее сообщалось, что в Испании работники тюремного учреждения посчитали одного заключенного мертвым и отправили его на вскрытие в морг. Через некоторое время мужчина очнулся на столе у патологоанатома. Оказалось, что у него была зафиксирована каталепсия. Это состояние тела человека, при котором все жизненные процессы замедляются настолько, что пульс практически не прощупывается, а дыхание не чувствуется до определенного времени.