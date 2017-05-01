В Польше разбили стекла автомобиля из России. Инцидент произошел с жительницей Калининграда на улицах Гданьска.

Накануне стали известны подробности случая, который произошел в польском городе Гданьск. Сообщается, что жертвами злоумышленников стали жители Калининградской области. Они приехали в качестве туристов в ближайший к границе РФ крупный город Польши. В машине находилась молодая женщина со своей матерью и маленьким ребенком. Семейство решило остановиться на время поездки в апартаментах, расположенных в исторической части Гданьска.

По словам пострадавших становится известно, что инцидент произошел ранним утром. В тот момент, когда пожилая женщина с ребенком садилась в машину, сверху на них посыпались различные камни. В результате чего, заднее стекло частного автомобиля было полностью уничтожено, люди не пострадали.

На место происшествия россияне вызвали сотрудников полиции. Они рассказали все, что видели и даже указали приметы возможных злоумышленников. Однако полицейским было гораздо интереснее, как жители Калининграда оказались на польской территории и не приступали к активному расследованию.