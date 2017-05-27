В Бразилии в автокатастрофе погибли 13 человек

В Бразилии в крупнейшей автокатастрофе погибли 13 человек и еще несколько десятков находятся в больнице. Об этом сообщает местный новостной портал.

Накануне в одном из штатов Бразилии произошло очень крупное ДТП. Оно унесло сразу тринадцать жизней людей. Также пострадали почти сорок человек. Все они находятся на восстановлении в местных больницах.

Сообщается, что авария случилась в отдаленной провинциальной местности южноамериканской страны. По автодороге двигались три грузовика и два автобуса. В какой-то момент они потеряли управление и столкнулись. После взаимодействия бумага в прицепе грузовика загорелась, что только усилило эффект от аварии.

В настоящее время на месте инцидента совершают свои профессиональные обязанности сотрудники бразильской полиции. Также на месте катастрофы работают спасатели и представители пожарной бригады. Участок автомагистрали сейчас перекрыт полностью. Люди пытаются установить все обстоятельства произошедшего.