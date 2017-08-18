В Киеве радикалы заковали в цепи здание Российского центра науки и кульуры

Украинские радикалы из организации "Черный комитет" обмотали цепями ворота Российского центра науки и культуры в Киеве и закрыли их на замок. О произошедшем сообщают украинские СМИ.

Как стало известно, утром 13 января сотрудники центра пришли на работу и увидели замок, который висел на дверях. Также ворота были полностью обмотаны цепью. На место происшествия выехала охрана, инцидент зарегистрировали в едином журнале учета в районном управлении. Об этом сообщили в пресс-службе киевской полиции.

Стоит отметить, что сам центр пока никак не прокомментировал сообщения о произошедшем.

Напомним, в ночь на 7 января радикалы уже совершали нападение на здание Российского центра науки и культуры. Так, они облили здание красной краской и попытались разбить стекла.