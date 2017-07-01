В Тюмени кондуктор автобуса выгнал на мороз ребенка из-за пяти рублей

В Тюмени кондуктор выгнала ребенка на мороз только потому, что у нее не хватило пяти рублей на проезд. Отмечается, что у школьницы с собой было всего 20 рублей, и ей пришлось просить о помощи пассажиров автобуса, чтобы не мерзнуть на улице.

Как сообщила бабушка ребенка, вероятнее всего, девятикласснице просто неправильно дали сдачу в другом автобусе, так как обычно до дома она добирается с пересадками. Родственники школьницы возмущены таким поведением кондуктора, они считают, что пять рублей - это не повод оставлять ребенка мерзнуть на улице, а также заставлять пешком добираться домой по морозу.

В итоге, школьнице пришлось обратиться за помощью к другим пассажирам автобуса, они пожалели ее и дали эти злосчастные пять рублей, чтобы ребенок благополучно добрался до дома.

В настоящий момент СК ведет проверку по данному инциденту, выясняются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.