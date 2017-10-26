На юге Москвы сотрудники МЧС спасли двух подростков

Сотрудники экстренной службы оказали необходимую помощь двум подросткам, которые оказались в плену полыньи на своей лодке. Информируется в Twitter московского ГУ МЧС РФ.

Как сообщают сотрудники экстренной службы, ребятам была необходима помощь спасателей. В связи с тем, что у них не получилось самостоятельно выйти на берег.

Какое количество времени подростки провели на морозе - не уточняется. Подчеркивается, что после того как они были доставлены на берег, их немедленно обследовали медицинские сотрудники.

На данный момент жизни спасенных ничего не грозит.