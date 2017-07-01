В Омской области жители села остались без света в 30-градусный мороз

В Омской области в ночь на 13 января стукнули 30-градусные морозы. В одном из посёлков отключили свет, и люди продолжают сидеть в холоде. В селе Троицкое Омской области проживает около 3000 человек.

В ночь на 13 января там отключили свет, после чего перестала работать котельная. Дома остались без отопления, а температура в комнатах опустилась уже до критических 8-10 градусов.

Утром 13 января свет отсутствовал в домах по улицам Лазурная, Раздольная, Янтарная, Отрадная и Невская. По состоянию на 12:00 по мск свет появился на Раздольной и Янтарной. Руководство села Троицкое не предоставляет комментариев, когда возобновится работа котельных и появится свет.