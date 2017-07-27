Депутата Одесского облсовета Олега Бабенко подозревают в попытке дачи взятки детективу Антикоррупционного бюро в размере 500 тысяч долларов. Отмечается, что во время задержания в Киеве депутат-коррупционер сбежал от спецназа, выпрыгнув в окно.

Как стало известно, 13 января спецназ прибыл на место, где находился депутат Бабенко, однако во время попытки его задержания, коррупционер, не раздумывая, выпрыгнул в окно. В настоящий момент его разыскивают.

Стоит отметить, что ранее Антикоррупционное бюро сообщило о том, что одному из детективов депутат намеревался дать взятку в размере 500 тысяч долларов для того, чтобы тот снял арест со счетов частного общества, которое проходит по делу о завладении бюджетными средствами города. Тогда имя депутата не называлось.

Сам Бабенко в ответ на все обвинения заявил, что это ложь, а сообщение бюро назвал провокацией.