Стало известно о том, что в Подмосковье электричка насмерть сбила подростка. Инцидент произошел 13 января ранним утром в районе станции "Чехов".

Примерно в 8:00 по московскому времени 13 января текущего года в районе станции "Чехов" в Подмосковье электричка сбила подростка. Причина, по которой подросток оказался на путях, в настоящий момент неизвестна. Отмечается, что от полученных травм подросток умер на месте. По предварительным данным, ему было около 16-17 лет.

Сейчас СУ на транспорте СК РФ устанавливает все обстоятельства произошедшего, выясняется, почему электропоезд "Тула-Москва" сбил подростка.