На встрече Грудинина с доверенными лицами умер избиратель

13 января на встрече кандидата на пост президента России от партии КПРФ Павла Грудинина умер один из участников. Мужчине резко стало плохо и медики помочь ему не смогли, погибшего почтили минутой молчания.

Как пояснил член КПРФ Александр Ющенко, Павел Грудинин проводил встречу в Центральном доме литераторов. Мероприятие посетили как доверенные лица Грудинина, так и представители общественных организаций, избиратели и заинтересованные слушатели. Одному из участников встречи резко стало плохо.

Однако, на мероприятии присутствовал специально-приглашенный врач, который попытался ему помочь. До приезда скорой медик в течении 10 минут старался спасти мужчину, но тот скончался.

Как пояснили в скорой помощи, отметил Ющенко, мужчина страдал от серьезного заболевания и спасти его не удалось из-за мгновенного наступления смерти. По инициативе от лидера КПРФ Геннадия Зюганова, все участники встречи почтили память об умершем минутой молчания.