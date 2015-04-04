В США скончался один из лидеров ку-клукс-клана Эдгар Рэй Киллен

В США умер один из лидеров ку-клукс-клана в 1960-х годах Эдгар Рэй Киллен, который был приговорен к 60 годам тюрьмы за убийство правозащитников в 1964 году. Отмечается, что Киллен умер в возрасте 92 лет в тюрьме Миссисипи.

Как сообщают американские СМИ, в государственной тюрьме штата Миссисипи в возрасте 92 лет скончался один из организаторов ку-клукс-клана Эдгар Рэй Киллен. Полиция предварительно опровергает версию насильственной смерти, отмечается, что Киллен страдал от хронической сердечной недостаточности и гипертонии. Умер заключенный 11 января, не дожив всего лишь 6 дней до своего 93-летия.

Напомним, в 2005 году Киллена приговорили к 60 годам лишения свободы за убийство трех правозащитников, которые регистрировали темнокожих избирателей в южном штате Миссисипи на президентских выборах в США в 1964 году. Отмечается, что дата приговора полностью совпала с 41-й годовщиной убийства.