СКР назвал вероятную причину взрыва газа в доме в Омске

Представитель СКР по Омской области Лариса Болдинова заявила, что взрыв газа в жилом доме, который случился 12 января, мог случиться из-за неправильной эксплуатации и заправке газового баллона. Как отметили следователи, хлопок газа могу случиться из-за того, что баллон был неправильно заправлен.

По словам Ларисы Болдиновой, следователи продолжают проверку обстоятельств взрыва и устанавливают, что стало причиной для такого происшествия. Одной из основных версий случившегося в Следственном комитете назвали возможность неправильного использования 5-литрового газового баллона.

Сейчас следователи проверяют, каким именно газом был заправлен этот баллон и правильно ли его заправляли. Как предположили эксперты, неправильно заправленный баллон находился в теплой квартире, где газ начал расширяться и баллон понемногу его спускал. В итоге и случился хлопок газа, который распространился по комнате из баллона.

Как сообщалось, в Омске 7 человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме. Люди с ожогами и повреждениями попали в больницу. Детали инцидента проверяются.