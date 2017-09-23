В жестоком убийстве россиянки в Голландии подозревают ее мужа

В жестоком убийстве 30-летней жительницы Воронежа в Голландии подозревают ее супруга. Отмечается, что его уже задержали, полиция застала его в одежде, забрызганной кровью.

Как стало известно, полиция выдвигает версию, что 30-летнюю женщину мог убить ее 40-летний супруг. По показаниям друзей, отношения пары давно не ладились, они намеревались разойтись, однако решили все же попытаться исправить ситуацию и сохранить брак. Отмечается, что во время задержания 40-летнего мужа жительницы Воронежа, полиция застала его в одежде, заляпанной кровью.

Причина, по которой муж захотел убить жену, пока неизвестна. Следствие продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что тело 30-летней жительницы Воронежа было обнаружено в ее собственном салоне йоги в Гааге.