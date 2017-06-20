В Вологде кондуктор упала на пассажирку и сломала ей ребро

В пятницу, 12 января, в Вологде произошел инцидент между кондуктором и пассажиркой автобуса № 37. Отмечается, что кондуктор упала на пассажирку и сломала ей ребро.

Как стало известно, во время движения автобуса кондуктор отправилась по салону, чтобы проверить билеты у пассажиров. В какой-то момент водитель резко затормозил, отчего женщина-кондуктор не смогла удержаться и всем своим весом рухнула прямо на сидящую пассажирку. Пострадавшей девушке тут же вызвали скорую помощь, которая при осмотре диагностировала у нее перелом ребра.

В настоящий момент пострадавшая пассажирка находится в больнице, где ей оказывают необходимое лечение. Ведется проверка по данному инциденту.