В Ростове водитель маршрутки устроил снежный дрифт

12 января в Ростове водитель маршрутки №113 в микрорайоне Темерник устроил дрифт по заснеженному асфальту. В Сети пользовали опубликовали видео и осудили водителя за неоправданный риск.

Как стало известно, 12 января водитель автобуса, который ездит по маршруту №133, показал маневры на территории парковки, расположенной в микрорайоне Темерник.

В социальной сети «Вконтакте» в одном из сообществ Ростова очевидцы опубликовали видео с дрифтующим водителем. Пользователи на данный ролик отреагировали неоднозначно. Так, многие осудили водителя за неоправданный риск и за нецелевое использование машины общественного транспорта.

Другие же с шутками и иронией указали, что так водитель демонстрирует радость, которую у него вызвал снег. На видео видно, как передние колеса автобуса практически не сдвигаются с места, а задней частью транспорта мужчина буквально скользит по кругу.

По словам пользователей, многие автолюбители становятся невольными участниками дрифт-заездов из-за того, что коммунальщики не успевают очищать дороги ото льда. Также водителя похвалили за смелось и попросили воздержаться от таких маневров, когда в автобусе будут пассажиры.