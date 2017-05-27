Под Саратовом женщину избили, изнасиловали и попытались сжечь заживо

В Энгельсском районе Саратовской области двое неизвестных избили женщину, затем изнасиловали ее и попытались сжечь в собственном доме. Жертву злоумышленников обнаружили пожарные, когда приехали по вызову в село Узморье.

Как стало известно, пожарным поступило сообщение о возгорание в селе Узморье, отмечалось, что горит дом. Пожар удалось потушить в течение получаса, в тушении были задействованы три пожарных расчета и девять человек. Когда огнеборцы вошли в дом, они увидели обнаженную 52-летнюю женщину, которая одной рукой была прикована к батарее, а другой - к двери.

Она рассказала спасателям, что на нее напали двое неизвестных молодых людей, избили, а затем изнасиловали. После, пытаясь скрыть следы преступления, они подожгли дом и сбежали. Женщина была госпитализирована в больницу, однако позднее она самостоятельно выписалась домой, отказавшись от помощи медиков.

Подозреваемых в преступлении удалось задержать, ими оказались двое молодых людей в возрасте 20 и 22 лет соответственно. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.