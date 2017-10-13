В Голландии жестоко убили россиянку

Как сообщили СМИ, в Голландии была жестоко убита 30-летняя россиянка, которая вела йогу в своей студии в Гааге. В ее смерти подозревают супруга, в Сети появились фотографии погибшей.

О смерти 30-летней россиянки сообщили ее друзья в социальных сетях. Тело погибшей нашли в помещении ее студии, в которой та преподавала уроки йоги. Женщина в течении 5 лет жила в Голландии. Туда она переехала с супругом.

Друзья погибшей сообщили, что женщина и ее муж испытывали трудности в отношениях и часто ссорились. Супруг россиянки занимался собственной дизайн-студией и помогал людям защищать свои права. Знакомые утверждают, что в последнее время отношения в семье россиян весьма ухудшились, они намеревались развестись, но решили попробовать наладить ситуацию.

Полиция подозревает, что к смерти россиянки может быть причастен ее супруг. Сейчас полисмены ведут проверки и расследование. Уточняется, что убийство женщины было совершено с особой жестокостью.