В корейском отеле нашли труп моряка из России

В ночь на 12 января в Корее в одном из отелей нашли труп 44-летнего моряка из России, который прибыл в страну с экипажем на судне. Его тело без следов насильственной смерти нашел сотрудник отеля в Пусане.

Как сообщили местные издания, погибший был моряком. В Корею он прибыл на судне с другими членами экипажа. 8 января судно пришвартовалось в южнокорейском порту, в отель мужчина заселился 10 января.

Рядом с трупом полиция нашла пустую бутылку из-под водки, следов насилия и травм на его теле не было.

Известно, что в Корее россиянин намеревался искать работу. Полиция Кореи предположила, что причиной смерти мог тать сердечный приступ, который наступил из-за злоупотребления спиртного. Детали происшествия и причины смерти уточняются. Тело направили на экспертизу.