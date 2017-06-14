В Энгельсе из супермаркета «Магнит» пытались украсть терминал

12 января в Энгельсе полиция задержала 24-летнего мужчину, который обвиняется в попытке украсть терминал из супермаркета «Магнит» в 1-м Микрорайоне. Задержанный свою вину признал, ранее его судили за угон.

Как сообщили в полиции, неделю назад ранним утром в магазин «Магнит» на 1-м Микрорайоне проник неизвестный. Он старался вынести из помещения супермаркета терминал. Однако, задуманное грабителю совершить не удалось, и он оставил терминал у здания магазина.

Полиция в ходе проверок установила подозреваемого. Им оказался 24-летний местный житель, который уже имеет судимость за угон. Мужчину полицейские задержали. При допросе он признал свою вину и не стал отрицать причастности к преступлению. Теперь по факту кражи против него возбудили уголовное дело. Следствие продолжается, после выяснения всех обстоятельств дело будет передано в суд.