В Саранске женщина скончалась посреди супермаркета

11 января в Саранске 39-летняя женщина умерла в супермаркете на улице Сущинского. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

Инцидент случился утром 11 января. Во время совершения покупок посреди торгового зала супермаркета на пол упала 39-летняя женщина. Покупатели и сотрудники магазина вызвали скорую помощь и пытались спасти женщину от смерти. Но, прибывшие врачи не смогли ей ничем помочь – она скончалась еще до прибытия кареты скорой.

Полиция начала проверку всех обстоятельств случившегося. Тело женщины направили на экспертизу, где специалисты проведут анализ и установят причину ее смерти. Предварительные данные указывают, что возможной причиной смерти женщины стал сердечный приступ.

В местных изданиях отметили, что женщину пытались привести в чувство покупатели магазина, но она сразу же после падения перестала реагировать. Медики утверждают, что женщине стало плохо и ее организм, не справившись с внезапным ухудшением самочувствия, не смог перенести нагрузок.