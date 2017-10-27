В Подмосковном Одинцово пенсионер сбил трех школьников на переходе

В Подмосковном Одинцово трое пятиклассников угодили под колеса автомобиля. Отмечается, что ДТП произошло на улице Неделина прямо у пешеходного перехода.

Как стало известно, пожилой водитель автомобиля Volkswagen Jetta не заметил детей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Сразу после ДТП пенсионер вышел из машины, осмотрел повреждения и стал звонить своим знакомым. В это время неравнодушные прохожие стали оказывать помощь пострадавшим школьникам, к ним присоединился и водитель другого автомобиля, ставший очевидцем ДТП.

Спустя время приехала скорая и увезла детей в больницу, у них было диагностировано сотрясение мозга и ушибы. В настоящий момент родители пострадавших школьников разыскивают свидетелей аварии, МВД проводит проверку по факту произошедшего.