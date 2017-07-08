В Ростове неизвестные устроили массовую драку

12 января в Чкаловской районе Ростова группа неизвестных молодых людей устроила массовую драку, которая стала продолжением словесной перепалки. Полиция разыскивает участников драки и ищет очевидцев события.

Как сообщается, в пятницу, около 15:00 на улице 20-летия Октября группа молодых людей устроила драку. Как предполагают в полиции, в конфликте, который из словесной перепалки перерос в потасовку, участвовали две компании.

Во время ссоры, как утверждают очевидцы, один из участников конфликта достал из кармана некий предмет, который был сильно похож на травматический пистолет. В итоге, его оппоненты отреагировали на предмет и пустили в ход не только слова, но и кулаки.

Свидетели вызвали полицию, но участники драки успели скрыться до приезда патруля. Сейчас полицейские разыскивают участников драки и устанавливают, по каким причинам словесный спор перерос в потасовку с большим количеством участников. Правоохранительные органы обратили внимание на показания свидетелей, которые указали, что в драке доставали, но не применяли оружие.