В Улан-Удэ 57 человек заразились сальмонеллезом после посещения кафе "ШулэнДо". Отмечается, что 45 человек были госпитализированы в инфекционную больницу, среди них 8 детей.

Как стало известно, в больницу Улан-Удэ за помощью обратились 57 человек. Отмечается, что в период с 8 по 11 января все пациенты посещали кафе "ШулэнДо". Всем был поставлен диагноз сальмонеллез, среди заболевших есть беременные женщины и дети.

Врачи отметили, что все поступившие находятся в состоянии средней тяжести, близко к удовлетворительному. Никто из пострадавших не находится в реанимации, прогноз по их выздоровлению 3-4 дня, заключили медики.

Отмечается, что Роспотребнадзор ведет проверку в кафе, деятельность "ШулэнДо" была приостановлена, все материалы по данному делу переданы в суд.