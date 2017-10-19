Разведка США отказывается признавать доклад о гибели подлодки «Сан-Хуан»

Военно-морская разведка США опровергает данные о подготовке доклада, касающегося причин гибели аргентинской подлодки «Сан-Хуан». По словам представителя разведки, автор доклада – экс-сотрудник разведки и документ имеет отношение лишь к бывшему работнику.

Как отметили в разведке США, автор доклада – бывший работник военно-морского ведомства. Работу в управлении разведки он завершил еще несколько лет назад. Поэтому, утверждают представители американской разведки, публикация и все данные доклада никакого отношения к ведомству не имеют.

В разведке США отметили, что поиски подлодки необходимо продолжать. А что касается доклада и его публикации, указали представители ведомства, служба разведки к этому никакого отношения не имеет.

Как сообщалось, 15 ноября у берегов Аргентины пропала подлодка с 44 военными. Поисками подлодки занимались организации многих стран. Некоторые СМИ утверждают, что на борту лодки мог случиться взрыв. На подлодке находился экипаж из 44 человек, всех их признали погибшими.