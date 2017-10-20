В Индии при падении автобуса в пруд погибли 8 человек

13 января СМИ сообщили, что в Индии автобус с пассажирами упал в пруд, в результате чего погибли 8 человек. Авария случилась на юго-западе страны, утром в субботу.

Как стало известно, в юго-западной части Индии, в штате Карнатака автобус, перевозивший пассажиров, попал в аварию и упал в пруд. В ДТП погибли 8 человек, еще один пострадал. Информация о погибших, сообщают местные издания, может измениться.

На месте происшествия работают спасатели, медики и полицейские. Причины аварии и все обстоятельства трагедии пока не сообщаются. После проверок и сбора показаний очевидцев полиция огласит данные об аварии и укажет, если ли в ней виновные. О том, сколько всего человек было в микроавтобусе – пока также не сообщают.

О происшествиях в Индии сообщают местные СМИ и издания страны. Так, недавно стало известно, что в Индии леопард загрыз двух детей. Молодое животное за ночь съело двух детей, хищник действовал осторожно и тихо. Останки детей обнаружили по следам крови.