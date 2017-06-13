В Великобритании суд оштрафовал хирурга, выжигавшего свои инициалы на донорской печени

В Великобритании хирурга, который выжигал свои инициалы на донорской печени пациентов, суд приговорил к 120 часам исправительных работ и оштрафовал на сумму примерно в 14 тысяч долларов. Об этом сообщает издание The Guardian.

Как стало известно СМИ, помимо этого, хирурга лишили врачебной практики. О произошедшем стало известно после того, как коллеги хирурга обнаружили его инициалы на повторных операциях. Как оказалось, врач с 12-летней врачебной практикой в области трансплантологии считался отличным хирургом. Когда поступала донорская печень, готовящаяся к пересадке, врач выжигал на ней свои инициалы специальным аппаратом, который используется для прижигания кровеносных сосудов для ускорения заживления.

Коллеги хирурга заявили, что когда родственники погибшего решаются отдать его органы на пересадку, они вряд ли ожидают подобного издевательства. За всю свою практику хирург провел тысячи операций. Сейчас выясняется точное количество пострадавших пациентов, в настоящий момент известно лишь о двух случаях.