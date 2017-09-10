В Забайкалье в ДТП с микроавтобусом и иномаркой погибли 5 человек

В Забайкалье в результате столкновения микроавтобуса и иномарки погибли пять человек, среди которых один ребенок. О произошедшем сообщает ГИБДД по Забайкальскому краю.

Как сообщается, 12 января примерно в 23:00 по местному времени в Забайкальском крае столкнулись микроавтобус и иномарка. В результате столкновения водитель и четыре пассажира микроавтобуса, включая маленького ребенка, скончались на месте от полученных травм. Двое человек из иномарки были госпитализированы в больницу.

По факту произошедшего ведется проверка, выясняются все обстоятельства ДТП, а также ищут виновника аварии. Будет проведен ряд необходимых экспертиз, в настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники ГИБДД.