В Москве в туалете отделения полиции нашли труп подозреваемого в грабеже

11 января в отделении полиции на юге Москвы обнаружили труп мужчины, которого подозревали в грабеже. 45-летний местный житель со своей сообщницей проходили по делу о грабеже тещи.

Как сообщают в полиции, в ОМВД Бирюлева Западного местного жителя доставили после задержания. 45-летний мужчина и его 39-летняя гражданская жена подозревались в грабеже. Мать задержанной заявила в полицию после того, как мужчина и женщина вымогали у нее деньги на наркотики и сорвали с ее шею золотую цепочку с крестиком.

Как утверждает теща мужчины, он и ее дочь страдали от наркозависимости и часто просили у нее деньги на очередную порцию запрещенных веществ. Мужчина вместе со своей женой жил с их общей дочерью и тещей в одной квартире. 4 января задержанные забрали у тещи золотое украшение и сдали его в ломбард. Ограбленная женщина обратилась в полицию и рассказала о случившемся.

В итоге, полиция задержала подозреваемых в грабеже и проводила допросы. Мужчина попросился сходить в туалет. Его сопроводили до комнаты санузла, откуда тот долго не выходил. В итоге, полицейские вошли в туалет и нашли мужчину мертвым. Причины его смерти пока не уточняются.