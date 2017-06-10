В Ростове пенсионер поджег авто своего неприятеля

В Ростове-на-Дону под следствие взят 64-летний мужчина. Пенсионер подозревается в умышленном нанесении вреда чужому транспортному средству.

Сотрудниками правоохранительных органов было выяснено, что мужчина в ночное время суток при помощи облил припаркованное на ул. Малюгиной легковое авто горючим веществом и совершил поджог, проинформировали в ГУ МВД России по Ростовской области.

Несколько месяцев понадобилось правоохранителям для поиска хулигана. Как узнали СМИ, мужчина на протяжении длительного времени уговаривал хозяина развлекательного заведения, которое располагалось неподалеку от его дома, убавлять громко играющую музыку и контролировать поведение клиентов-дебоширов. Постоянный дискомфорт мешал пенсионеру, что послужило поводом якобы для мести. В темное время суток одев маску и взяв канистру бензина, мужчина нашел авто хозяина кафе, которую затем и поджог.

По данному инциденту было заведено дело по факту умышленного уничтожения либо повреждения чужого имущества.