Водитель автобуса, въехавшего в переход на Славянском бульваре, отправили под домашний арест

12 января стало известно, что водитель автобуса, который въехал в пешеходный переход у станции метро «Славянский базар» в Москве, до 25 февраля будет находиться под домашним арестом. Следствие по делу о смертельной аварии продолжается.

Как сообщается, в ходе расследования обстоятельств аварии, в которой автобус въехал в переход у метрополитена, следователи рассматривают возможную вину водителя. Так, следствие не исключает фактор человеческой ошибки.

Как сообщалось ранее, СКР признал исправным въехавший в переход на Славянском бульваре Москвы автобус. После проверок состояния автобуса было установлено, что транспорт не имел неполадок и других факторов, которые могли бы повлиять на аварию.

Теперь следователи продолжат вести дело о смертельной аварии и установят, кто в ней виновен. Как сообщают СМИ, в ходе дела возникли версии о том, что водитель мог неосознанно лишиться бдительности и попасть в аварию по неосторожности.