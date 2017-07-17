В Тверской области мужчина насиловал своих собственных дочерей

В Тверской области было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования 38-летним местным жителей собственных дочерей. Отмечается, что на момент совершения преступления обе девочки не достигли совершеннолетнего возраста.

Как стало известно в ходе следствия, в 2012 году подозреваемый изнасиловал сестру своей дочери, которая не достигла на тот момент совершеннолетнего возраста. Спустя пять лет, в 2017 году, он сексуально домогался и насиловал собственную дочь.

Как правоохранителям удалось узнать о произошедшем не сообщается, отмечается, что в настоящий момент педофил задержан и в отношении него возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи направили в суд ходатайство на заключение подозреваемого под стражу, расследование по данному делу продолжается.