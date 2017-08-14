В Омске 7 человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме по улице 5-й Кордной. 6 из них получили сильные ожоги, а седьмой сломал ключицу, когда пытался спастись через окно, как сообщают журналисты VistaNews.

Среди пострадавших четверо – дети. Взрыв газа имел место на втором этаже дома, после чего достиг постепенно и четвёртого. Из-за таких разрушений здание не выдержало, и произошёл частичной обвал в соседнем подъезде. Кроме того, имело место обрушение балкона, а в окнах многих квартир не стало стёкол.

В настоящее время пожарные службы пытаются потушить пожар, однако это ещё не удалось сделать. Стоит отметить, что такой взрыв газа уже был в последнее время в Омске – на территории Амурского посёлка.