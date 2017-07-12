Следователи вернулись к делу фермера и теленка с GPS

Работники прокуратуры возвратили на проверку дело фермера из Курганской области Евгения Васильева, которому сроком раньше было выдвинуто обвинение, касающиеся незаконного оборота, специальных технических средств, информирует ТАСС на пресс-центр управления СК.

По информации следователей, в конце января прошлого года Васильев приобрел для личных целей средство «Мини А8» из Китая для отслеживания местонахождения теленка. Прибор служит в целях сбора акустической информации в помещении. Данное устройство является запрещенным для свободного оборота на территории Российской Федерации.

По конечным итогам данное дело было направлено в суд, но Лебяжьевский райсуд по ходатайству гособвинителя возвратил его прокурору с целью проверки обоснованности привлечения к уголовной ответственности

Отметим, что глава РФ Владимир Путин пообещал навести порядок в сложившейся ситуации.