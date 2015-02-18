Чиновницами была обнаружена скрытая камера в кабинке туалета

В Екатеринбурге чиновницы сделали заявление о том, что по улице Мамина-Сибиряка,111, где находятся Мингосимущество и представительство МИД, неизвестный гражданин произвел установку видеокамер и осуществлял съемку женщин.

Как информируют СМИ, начиная с минувшей осени девушки, жаловались на то, что одна из кабинок часто бывает якобы неисправной: дверь в нее регулярно оказывалась закрытой, но осматривавшие ее сантехники не обнаруживали неполадок.

Недавно сотрудницы рассказали о том, что нашли камеру. Якобы при внимательном осмотре санузла, одна женщина обнаружила видеокамеру торчащей из санузла, а в кабинке по соседству она увидела человека с замотанными ногами.

Неизвестного закрыли в кабинке, до приезда на место сотрудников правоохранительных органов, но спустя время отпустили, так как при нем ни камеры, ни видеозаписей обнаружено не было. Сотрудники полиции продолжают проверку по данному инциденту.