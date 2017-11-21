В Барнауле 12-летняя девочка впала в кому от алкогольного отравления

В Барнауле полиция проводит проверку обстоятельств, при которых 12-летняя девочка на подростковой вечеринки употребляла алкоголь и попала в больницу с сильным отравлением. В крови семиклассницы, впавшей в кому, врачи нашли 6,7 промилле алкоголя.

Как сообщают СМИ, перед Новым Годом в больницу с сильным отравлением от большой дозы алкоголя попала 12-летняя девочка. В ее крови врачи обнаружили 6,7 промилле алкоголя. Для взрослого человека 5 промилле в крови уже могут стать смертельной дозой. Девочка впала в кому и 11 часов провела без сознания.

Полиция инициировала проверки. Родители девочки, узнав обстоятельства, при которых их ребенок попал в больницу, были шокированы. Они прочли ее переписки в соцсетях и передали данные полицейским. В сообщениях девочка переписывалась с друзьями, выбирала алкоголь и планировала вечеринку.

На вечеринке помимо 12-летней девочки были ее подруги-сверстницы, друзья ее 17-летнего брата. Сейчас полиция устанавливает, как дети приобрели алкоголь и выясняет, почему родители подростков упустили, что их дети распивают спиртное.