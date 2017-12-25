СКР признал исправным въехавший в переход на Славянском бульваре Москвы автобус

Следственный комитет признал автобус, который 25 декабря 2017 года въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар» в Москве, исправным. Теперь следствие просит взять под арест водителя автобуса, из-за которого пострадали 15 человек и 4 человека погибли.

По версии следствия, причиной смертельной аварии мог стать фактор человеческой ошибки. Так, автобус был исправным, проблем в его работе не было, транспорт лишь ехал не по тому маршруту и сильно отклонился от курса следования.

Как сообщают в СКР, водитель автобуса мог лишиться бдительности, потерять создания или же просто не успеть избежать аварии. Сейчас по просьбе следователей его задержали и допрашивают.

Как известно, 25 декабря автобус рейсового назначения въехал в переход для пешеходов. В аварии погибли 4 человека, 15 людей травмированы. Сейчас следствие ведет проверку и устанавливает все обстоятельства. Причины аварии и точные данные пока не известны.