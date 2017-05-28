В МВД дали опровержение о заминированном поезде с Украины

Сотрудники транспортной полиции дали опровержение появившейся в СМИ заявления о заминированном составе, который следовал в Российскую Федерацию с территории Донецкой области Украины. Об этом ТАСС проинформировали в пресс-центре управления на транспорте МФД РФ.

Появившаяся в некоторых СМИ и социальных сетях информация о том, что на станцию Валуйки-Сортировочные в Белгородской области, должен прибыть минированный состав, не оказалась достоверной, прокомментировали сотрудники ведомства.

При этом, с места инцидента сотрудниками полиции была изъята граната времен Второй мировой, которая не несла угрозы для окружающих. Отметим, что немного ранее некоторые СМИ заявили о том, что в Белгород направляется минированный состав, на боковой стороне одного из вагонов находилась прикрепленная граната.