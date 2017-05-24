В Удмуртии 24-летний педофил ходил в гости к родственникам и насиловал их детей

В Удмуртии 24-летний житель города Воткинск на протяжении пяти лет насиловал дочерей своих родственников и снимал все происходящее на камеру. Отмечается, что в настоящий момент педофил задержан, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Как выяснилось в ходе следствия, в период с 2012 по 2017 года 24-летний парень ходил в гости к своим родственникам и тайком насиловал их детей в возрасте 4, 5 и 9 лет. Помимо этого, он снимал порноролики с участием несовершеннолетних детей, которые позднее показывал всем остальным своим жертвам.

Когда из девочек пожаловалась родителям, они узнали, что родственник уже неоднократно насиловал их дочерей, и сразу же обратились в полицию с заявлением. Правоохранители тут же задержали педофила, было возбуждено уголовное дело, теперь подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.