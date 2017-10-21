В Воронежской области пятиклассник в школе получил серьезную травму

В Воронежской области пятиклассник одной из сельских школ получил серьезную травму. Как отмечается, ребенок получил компрессионный перелом пяти грудных позвонков.

По предварительным данным, в школе произошел конфликт между пятиклассником и одноклассниками, в результате чего подросток получил перелом пяти грудных позвонков. Отмечается, что травму ребенок получил в школе.

В настоящий момент СК займется проверкой по факту произошедшего, будет проведен полный комплекс проверочных мероприятий. По результатам проверки следователи будут принимать процессуальное решение.